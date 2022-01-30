Український футболіст офіційно перейшов до топ-чемпіонату

"Шахтар" відпустив гравця в чемпіонат Франції.

Півзахисник "Шахтаря" та молодіжної збірної України Данило Ігнатенко, який з чуток вів переговори з "Бордо", офіційно таки перейшов у французький клуб.

Про це повідомляє офіційна сторінка "Бордо" у Instagram.

За інформацією джерела, 24-річний центральний півзахисник Ігнатенко вирушив до "Бордо" на правах оренди. Термін угоди не називається, проте раніше з’явилася інформація про те, що Данило в оренді проведе решту сезону 2021/22, а потім французький клуб викупить контракт футболіста у "Шахтаря" за 2-3 млн євро.

"Бордо" познайомив своїх уболівальників з українцем за допомогою короткого відео:

Нагадаємо, Данило останнім часом знаходився в оренді у "Дніпрі-1" і був викликаний у стан "Гірників" за пару днів до свого трансферу у "Бордо". У поточній кампанії Ігнатенко забив три голи у 15 матчах у всіх турнірах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди вирушить Євген Коноплянка, вигнаний із "Шахтаря". До речі, "Гірники" у зимове трансферне вікно посилилися 17-річним бразильцем. Також до табору донеччан перейшов зірковий бразилець з "Аякса".