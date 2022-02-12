Россияне прибегли к помощи высших сил на Олимпиаде

Российская православная церковь не оставила спортсменов без внимания.

В субботу, 12 февраля, на Олимпийские игры в Пекине прибыл духовник сборной Олимпийского комитета России (ОКР) протоиерей Андрей Алексеев.

Об этом сообщает ТАСС.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Духовник олимпийской сборной, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин", — говорится в сообщении.

Примечательно, что в день прилета протоиерея команда ОКР впервые с 7 февраля выиграла золотую медаль в Пекине. Победу в лыжной эстафете одержали российские лыжницы. К слову, одна из россиянок хотела бить палками соперниц, которые ей мешали во время гонки. Добавим, что украинки не сумели финишировать в эстафете. Это произошло впервые в истории нашей команды на Олимпийских играх.

12 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит восьмой игровой день.

Напомним, бывший глава WADA заявил, что россиян необходимо убрать с Олимпийских игр, пока эта страна не разберется с допингом. 11 февраля, стало официально известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которая со сборной ОКР выиграла командные соревнования на Играх в Пекине.