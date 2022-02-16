ПСЖ на последней минуте пробил "автобус" "Реала": видеообзор матча Лиги чемпионов

Битва грандов подарила незабываемую концовку.

Во вторник,15 февраля, суперматчем ПСЖ — "Реал" возобновился сезон в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22. Поединок 1/8 финала состоялся в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

В первом тайме "Реал" выставил "автобус" у своих ворот и решил все первые 45 минут исключительно обороняться. ПСЖ создал несколько моментов, но Куртуа блестяще действовал в рамке. В то же время "Сливочные" за тайм нанесли лишь 1 удар, да и тот после стандарта. Во втором тайме Мбаппе заработал пенальти, а Месси с точки не сумел обхитрить Куртуа, который блестяще отразил удар семикратного обладателя "Золотого мяча". На последней добавленной минуте Килиан Мбаппе принес ПСЖ победу.

Украинец Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на эту встречу, однако остался на скамейке запасных.

Видео незабитого пенальти Месси:

Видео гола Мбаппе:

Видеообзор встречи. (полное видео матча доступно на megogo):

Напомним, ответная игра между командами состоится в Мадриде 9 марта. Добавим, что в Лиге чемпионов и в других турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола. По сумме двух матчей при одинаковой разнице голов команды сыграют в ответной игре два экстра-тайма по 15 минут. Если и там победитель не будет определен, то судьбу путевки в четвертьфинал решит серия пенальти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юный украинец обратился к Месси за помощью.