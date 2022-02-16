ПСЖ на останній хвилині пробив "автобус" "Реала": відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Битва грандів подарувала незабутню кінцівку.

У вівторок, 15 лютого, суперматчем ПСЖ — "Реал" відновився сезон у Лізі чемпіонів УЄФА 2021/22. Поєдинок 1/8 фіналу відбувся у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс" та завершився з рахунком 1:0 на користь французької команди.

У першому таймі "Реал" виставив "автобус" біля своїх воріт і вирішив усі перші 45 хвилин винятково оборонятися. ПСЖ створив кілька моментів, але Куртуа блискуче діяв у рамці. Водночас "Вершкові" за тайм завдали лише 1 удару, та й той після стандарту. У другому таймі Мбаппе заробив пенальті, а Мессі з точки не зумів обхитрити Куртуа, який блискуче відбив удар семиразового володаря "Золотого м’яча". На останній доданій хвилині Кіліан Мбаппе приніс ПСЖ перемогу.

Українець Андрій Лунін потрапив у заявку "Реала" на цю зустріч, проте залишився на лаві запасних.

Відео незабитого пенальті Мессі:

Відео голу Мбаппе:

Відеоогляд зустрічі (повне відео матчу є на megogo):

Нагадаємо, гра-відповідь між командами відбудеться в Мадриді 9 березня. Додамо, що у Лізі чемпіонів та інших турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного гола. За сумою двох матчів при однаковій різниці голів команди зіграють у другому поєдинку два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і там переможця не буде визначено, то долю путівки до чвертьфіналу вирішить серія пенальті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юний українець звернувся до Мессі по допомогу.