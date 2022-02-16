Рус

ПСЖ на останній хвилині пробив "автобус" "Реала": відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
ПСЖ — "Реал" Новина оновлена 16 лютого 2022, 00:21
ПСЖ — "Реал"

Битва грандів подарувала незабутню кінцівку.

У вівторок, 15 лютого, суперматчем ПСЖ — "Реал" відновився сезон у Лізі чемпіонів УЄФА 2021/22. Поєдинок 1/8 фіналу відбувся у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс" та завершився з рахунком 1:0 на користь французької команди.

У першому таймі "Реал" виставив "автобус" біля своїх воріт і вирішив усі перші 45 хвилин винятково оборонятися. ПСЖ створив кілька моментів, але Куртуа блискуче діяв у рамці. Водночас "Вершкові" за тайм завдали лише 1 удару, та й той після стандарту. У другому таймі Мбаппе заробив пенальті, а Мессі з точки не зумів обхитрити Куртуа, який блискуче відбив удар семиразового володаря "Золотого м’яча". На останній доданій хвилині Кіліан Мбаппе приніс ПСЖ перемогу.

Українець Андрій Лунін потрапив у заявку "Реала" на цю зустріч, проте залишився на лаві запасних.

Відео незабитого пенальті Мессі:

Відео голу Мбаппе:

Відеоогляд зустрічі (повне відео матчу є на megogo):

Нагадаємо, гра-відповідь між командами відбудеться в Мадриді 9 березня. Додамо, що у Лізі чемпіонів та інших турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного гола. За сумою двох матчів при однаковій різниці голів команди зіграють у другому поєдинку два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і там переможця не буде визначено, то долю путівки до чвертьфіналу вирішить серія пенальті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юний українець звернувся до Мессі по допомогу.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Ліга чемпіонів #ФК ПСЖ
Джо Байден
Політика
Байден виступив зі зверненням щодо України: Росія, вторгнення, НАТО, головні заяви (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
Байден виступив зі зверненням щодо України: Росія, вторгнення, НАТО, головні заяви (відео)
Дата публікації
Категорія
Бізнесмени поступово повертаються на Батьківщину
Ахметов і не тільки: хто із олігархів повертається до України
Дата публікації
Категорія
Україна хоче знати, до чого слід готуватися
Україна скликає термінове засідання ТКГ через рішення Держдуми Росії щодо "ЛДНР": подробиці
Дата публікації
Категорія
Хакери протягом доби тероризують окремі сайти
Україна зазнала масштабної кібератаки: які сервіси опинились під ударом
Дата публікації
Категорія
Прес-конференція канцлера ФРН та президента Росії
Доля Донбасу, НАТО та "Північний потік 2": резонансні заяви Путіна та Шольца