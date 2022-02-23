Укр

У известного российского хоккеиста обнаружили рак головного мозга, спортсмен лечится в Германии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
315
Родион Амиров Новость обновлена 23 февраля 2022, 17:38
Родион Амиров

Спортсмен выбыл как минимум до конца текущего сезона.

Генеральный менеджер команды НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" Кайл Дубас сообщил, что у российского хоккеиста Родиона Амирова, которого клуб выбрал под общим 15-м номером в драфте 2020 года, обнаружили опухоль головного мозга.

Соответствующее заявление доступно на сайте НХЛ.

Дубас рассказал, что во время восстановления от рядовой травмы у Родиона возникли симптомы, которые потребовали более тщательного осмотра. В итоге у хоккеиста обнаружили опухоль головного мозга. Сейчас спортсмен находится на лечении в Германии и не вернется на хоккейную площадку до конца сезона.

"Мы находимся в прямом контакте с больницей, чтобы следить за его лечением и уходом. Родион пользуется полной поддержкой организации "Мэйпл Лифс", и мы будем продолжать обеспечивать ему наилучший уход на протяжении всего этого процесса", — заявил Дубас.

Добавим, что в последнее время хоккеист выступал в аренде за команду "Салават Юлаев" (УФА) в КХЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский хоккеист оскорбил болельщиков после проигранного финала на Олимпиаде в Пекине.

Теги:
#НХЛ #Хоккей #ХК Торонто Мэйпл Лифс
Санкции коснулись и юрлиц
Новости Европы
Евросоюз ввел санкции против сотен людей Путина за признание "ДНР-ЛНР"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Санкции коснулись и юрлиц
Евросоюз ввел санкции против сотен людей Путина за признание "ДНР-ЛНР"
Дата публикации
Категория
Неизвестные хакеры атаковали ведущие украинские правительственные порталы
Еще одна кибератака на Украину: стало известно, что происходит
Дата публикации
Категория
Телефонный разговор глав РФ и Турции состоялся 23 февраля
Путин поговорил с Эрдоганом по ситуации с "ДНР-ЛНР": что известно
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский ответил на вопрос об ультиматуме Путина
Дата публикации
Категория
Как и прежде оборот оружия будет ограниченным и будет подчиняться МВД
Рада проголосовала важный закон об оружии: кому теперь можно будет купить "ствол"