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У відомого російського хокеїста виявили рак головного мозку, спортсмен лікується у Німеччині

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Родіон Аміров Новина оновлена 23 лютого 2022, 17:38
Родіон Аміров

Спортсмен вибув щонайменше до кінця поточного сезону.

Генеральний менеджер команди НХЛ "Торонто Мейпл Ліфс" Кайл Дубас повідомив, що у російського хокеїста Родіона Амірова, якого клуб обрав під загальним 15-м номером у драфті 2020 року, виявили пухлину головного мозку.

Відповідна заява доступна на сайті НХЛ.

Дубас розповів, що під час відновлення від рядової травми у Родіона виникли симптоми, які потрібно було більш ретельно перевірити. У результаті у хокеїста виявили пухлину головного мозку. Наразі спортсмен перебуває на лікуванні в Німеччині та не повернеться на хокейний майданчик до кінця сезону.

"Ми знаходимося у прямому контакті з лікарнею, щоб стежити за його лікуванням та доглядом. Родіон користується повною підтримкою організації "Мейпл Ліфс", і ми продовжуватимемо забезпечувати йому найкращий догляд протягом усього цього процесу", — заявив Дубас.

Додамо, що останнім часом хокеїст виступав в оренді за команду "Салават Юлаєв" (УФА) у КХЛ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський хокеїст образив уболівальників після програного фіналу на Олімпіаді у Пекіні.

Теги:
#НХЛ #Хокей #ХК Торонто Мейпл Ліфс
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