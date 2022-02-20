Російський хокеїст назвав уболівальників збірною "г*вноїдами"
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Спортсменові не сподобалося, як уболівали за команду.
Нападник збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Антон Слєпишев звернувся до вболівальників після програного фіналу на Олімпіаді в Пекіні.
Відповідне повідомлення хокеїст написав на своїй сторінці в Instagram.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Слєпишев подякував усім тим, хто вболівав за команду по-справжньому, а також звернувся до хейтерів та більшості російських ЗМІ.
"Хочу сказати справжнє спасибі тим, хто вірив у нас по-справжньому! Це була команда! І ми зробили все, що в наших силах! Дякуємо всім за "срібло"! Ми його виграли! Всі г*вноїди, хейтери, оцінювачі, всі, хто нас критикував весь турнір і чекали ще до фіналу нашої осічки, більшість російських ЗМІ, це ваш хліб! Жуйте! Не подавіться! — написав Антон.
Нагадаємо, у фіналі Ігор-2022 збірна ОКР програла Фінляндії (1:2). У РФ розкритикували вітчизняний хокей, а фіна, який забив Росії, навіть "звільнили" з російського клубу.
Слєпишев на олімпійському турнірі зіграв 6 матчів, у яких він забив дві шайби та віддав одну результативну передачу.
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