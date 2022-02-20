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"Російський хокей у глибокій дупі": у РФ оцінили виступ своєї збірної на Олімпіаді

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Фіни святкують успіх на Олімпіаді-2022 Новина оновлена 20 лютого 2022, 10:49
Фіни святкують успіх на Олімпіаді-2022

На батьківщині розкритикували команду, яка дісталася фіналу.

У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся фінальний матч у чоловічому хокеї, в якому збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) програла Фінляндії (1:2).

Триразовий чемпіон світу з хокею Олексій Терещенко у коментарі для "Чемпіонат" оцінив виступ збірної ОКР.

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"Тренерський штаб тут не винен. Це рівень наших гравців. У фінів він просто вищий, вони були сильнішими. Нам треба розвивати молодь. Наш хокей давно в глибокій дупі, м’яко кажучи", — заявив Олексій.

Відомий коментатор Дмитро Губернієв вважає, що збірній ОКР не вистачило майстерності.

"Фінляндія перемогла по ділу. Грали краще за нас. У хокей в атаці на цьому турнірі Росія не грала. Воротар класний, стелилися, до самовіддачі питань немає. Майстерності нам не вистачило", — цитує Губернієва "Чемпіонат".

Колишній російський футболіст Олександр Мостовий також вважає, що фіни були сильнішими.

"Для Росії це не трагедія і не ганьба. Наш рівень. Гарне срібло, але фіни були сильнішими. Вони молодці. Нам не вистачило фарту, який був зі шведами та датчанами", — цитує Мостового "Чемпіонат".

"Телеграф" нагадує, що 20 лютого на Олімпіаді-2022 проходив 16-й ігровий день. До слова, у неділю відбудеться церемонія закриття ОІ.

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#Хокей #Олімпіада 2022
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