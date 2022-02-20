Провал Росії у хокеї та останній виступ українців: як пройшов заключний день на Олімпіаді

На Іграх завершились усі змагання.

У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройшов 16-й ігровий день, у рамках якого було розіграно 5 комплектів нагород, зокрема відбувся фінал у чоловічому хокеї.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Телеграф" підбиває підсумки 16-го медального дня.

Головною подією останнього ігрового дня став фінал у хокеї, де збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) програла команді Фінляндії (1:2). Фіни вперше у своїй історії виграли олімпійський турнір.

Відео переможної шайби:

Окрім того, 20 лютого не обійшлося без виступу українських спортсменів. Наші лижниці Марина Анцибор та Вікторія Олех у марафоні посіли 37-е та 58-е місця відповідно.

Олімпійськими чемпіонами 20 лютого стали жіноча збірна Великобританії з керлінгу, а також австрійські гірськолижники у командних змаганнях. Крім того, перемоги здобули німецькі бобслеїсти у змаганнях "четвірок", норвезька лижниця Терезе Йохауг у марафоні та чоловіча збірна Фінляндії у хокеї.

У медальному заліку перемогу здобули норвежці, які здобули рекордну кількість золотих нагород — 16. Збірна України розташувалася на 25-й позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як проходив 15-й медальний день на Олімпіаді.