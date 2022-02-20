Провал Росії у хокеї та останній виступ українців: як пройшов заключний день на Олімпіаді
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На Іграх завершились усі змагання.
У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройшов 16-й ігровий день, у рамках якого було розіграно 5 комплектів нагород, зокрема відбувся фінал у чоловічому хокеї.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
"Телеграф" підбиває підсумки 16-го медального дня.
Головною подією останнього ігрового дня став фінал у хокеї, де збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) програла команді Фінляндії (1:2). Фіни вперше у своїй історії виграли олімпійський турнір.
Відео переможної шайби:
Окрім того, 20 лютого не обійшлося без виступу українських спортсменів. Наші лижниці Марина Анцибор та Вікторія Олех у марафоні посіли 37-е та 58-е місця відповідно.
Олімпійськими чемпіонами 20 лютого стали жіноча збірна Великобританії з керлінгу, а також австрійські гірськолижники у командних змаганнях. Крім того, перемоги здобули німецькі бобслеїсти у змаганнях "четвірок", норвезька лижниця Терезе Йохауг у марафоні та чоловіча збірна Фінляндії у хокеї.
У медальному заліку перемогу здобули норвежці, які здобули рекордну кількість золотих нагород — 16. Збірна України розташувалася на 25-й позиції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як проходив 15-й медальний день на Олімпіаді.
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