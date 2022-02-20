Укр

Провал России в хоккее и последнее выступление украинцев: как прошел заключительный день на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 20 февраля 2022, 09:42
Олимпийские игры в Пекине

На Играх завершились все соревнования.

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошел 16-й игровой день, в рамках которого было разыграно 5 комплектов наград, в частности состоялся финал в мужском хоккее.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Телеграф" подводит итоги 16-го медального дня.

Главным событием последнего игрового дня стал финал в хоккее, в котором сборная Олимпийского комитета России (ОКР) проиграла команде Финляндии (1:2). Финны впервые в своей истории выиграли олимпийский турнир.

Видео победной шайбы:

Кроме того, 20 февраля не обошлось без выступления украинских спортсменов. Наши лыжницы Марина Анцибор и Виктория Олех в марафоне заняли 37-е и 58-е места соответственно.

Олимпийскими чемпионами 20 февраля стали женская сборная Великобритании по керлингу, а также австрийские горнолыжники в командных соревнованиях. Кроме того, победы одержали немецкие бобслеисты в соревнованиях "четверок", норвежская лыжница Терезе Йохауг в марафоне и мужская сборная Финляндии в хоккее.

В медальном зачете победу одержали норвежцы, которые завоевали рекордное число золотых наград — 16. Сборная Украины расположилась на 25-й позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как проходил 15-й медальный день на Олимпиаде.

Теги:
#Олимпиада #Олимпиада 2022
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