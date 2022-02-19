Укороченный лыжный марафон, и "золото" Китая в фигурном катании: как прошел 15-й день на Олимпиаде

На Играх состоялся предпоследний медальный день.

В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошел 15-й игровой день, в рамках которого было разыграно семь комплектов наград, в частности завершились соревнования по фигурному катанию.

"Телеграф" подводит итоги 15-го медального дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Из-за ухудшения погодных условий 15 февраля на Олимпиаде не были проведены соревнования по горнолыжному спорту, которые были перенесены на последний день Игр. Кроме того, лыжный марафон на 50 км заменили на 30-километровую гонку. К слову, победу в "марафоне" одержал россиянин Александр Большунов. Ранее он победил в скиатлоне, а потому получил статус "короля лыж". После победы Александр примерил золотые сапоги.

В соревнованиях спортивных пар довольно неожиданно победу одержал китайский дуэт Вэньцзин Суй / Хань Цун, которые оставили позади представителей Олимпийского комитета России.

Украинцы не принимали участия в соревнованиях 19 февраля. Олимпийскими чемпионами в 15-й игровой день стали новозеландский фристайлист Нико Портеус в ски-хафпайпе, лыжник сборной ОКР Александр Большунов в масс-старте (30 км свободным стилем), бельгийский конькобежец Барт Свингс в масс-старте, нидерландская конькобежка Ирене Схаутен в масс-старте. Кроме того, победы одержали мужская сборная Швеции по керлингу, китайские фигуристы Вэньцзин Суй / Хань Цун в соревнованиях спортивных пар, и немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви в соревнованиях "двоек".

Лидерство в медальном зачете удерживают норвежцы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предыдущий игровой день на Олимпиаде-2022 запомнился допинг-скандалом с украинкой.