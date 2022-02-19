Укорочений лижний марафон, та "золото" Китаю у фігурному катанні: як пройшов 15-й день на Олімпіаді

На Іграх відбувся передостанній медальний день.

У суботу, 19 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройшов 15-й ігровий день, у рамках якого було розіграно сім комплектів нагород, зокрема завершилися змагання з фігурного катання.

"Телеграф" підбиває підсумки 15-го медального дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Через погіршення погодних умов 15 лютого на Олімпіаді не були проведені змагання з гірськолижного спорту, які були перенесені на останній день Ігор. Окрім того, лижний марафон на 50 км замінили на 30-кілометрову гонку. До речі, перемогу в "марафоні" здобув росіянин Олександр Большунов. Раніше він переміг у скіатлоні, а тому здобув статус "короля лиж". Після перемоги Олександр приміряв золоті чоботи.

У змаганнях спортивних пар досить несподівано перемогу здобув китайський дует Веньцзін Суй/Хань Цун, які залишили позаду представників Олімпійського комітету Росії.

Українці не брали участі у змаганнях 19 лютого. Олімпійськими чемпіонами в 15-й ігровий день стали новозеландський фрістайліст Ніко Портеу з у скі-хафпайпі, лижник збірної ОКР Олександр Большунов у мас-старті (30 км вільним стилем), бельгійський ковзаняр Барт Свінгс у мас-старті, нідерландська ковзанярка Ірені Схаутен у мас-старті. Крім того, перемоги здобули чоловіча збірна Швеції з керлінгу, китайські фігуристи Веньцзін Суй/Хань Цун у змаганнях спортивних пар, та німецькі бобслеїстки Лаура Нольте та Дебора Леві у змаганнях "двійок".

Лідерство у медальному заліку утримують норвежці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попередній ігровий день на Олімпіаді-2022 запам’ятався допінг-скандалом з українкою.