Медальний рекорд Норвегії та допінг українки: як пройшов 14-й день на Олімпіаді

На Іграх завершилися всі змагання з біатлону.

У п’ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 14-й ігровий день, у рамках якого було розіграно 5 комплектів нагород, зокрема пройшли дві гонки з біатлону.

"Телеграф" підбиває підсумки 14-го медального дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У п’ятницю українські спортсмени боролися за нагороди лише в біатлоні, проте ні Юлія Джима, ні Дмитро Підручний з Артемом Примою не змогли нав’язати боротьбу за медалі. Додамо, що Джима впала у самому дебюті гонки, втративши час. Проте біатлоністка стала 7-ю у гонці з масовим стартом. У чоловіків результати набагато скромніші — Підручний став 24-м, а Прима — 28-м.

Ще одна українська спортсменка попалася на допінгу. Єдина представниця України у бобслеї Лідія Гунько провалила допінг-тест, взятий на Олімпіаді. До речі, вже з’явилася перша версія, як заборонена речовина могла потрапити до її організму. Раніше на допінгу попалася українська лижниця Валентина Камінська, яка вирішила завершити кар’єру.

Олімпійськими чемпіонами 18 лютого стали китаянка Ейлін Гу в скі-хафпайпі, швейцарець Раян Режес у змаганнях зі скікросу, французька біатлоністка Жюстін Бреза-Буше в мас-старті, норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо у мас-старті та нідерландський ковзаняр Томас Крол на дистанції 1000 метрів.

Успіх норвежця в біатлоні приніс його олімпійській збірній 15-те "золото". Раніше жодна країна не вигравала стільки медалей найвищої проби на Олімпіадах. Попереднє досягнення належало Канаді, яка на домашніх Іграх у Ванкувері (2010 рік) виграла 14 золотих медалей.

Крім того, 18 лютого визначились фіналісти у хокейному турнірі серед чоловіків. Збірна ОКР з буллітів переграла у півфіналі Швецію (2:1), а Фінляндія виявилася сильнішою за Словаччину (2:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська фігуристка розплакалася, завоювавши "срібло", а не "золото" на Іграх у Пекіні.