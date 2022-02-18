Як допінг потрапив у тіло українки на Олімпіаді: озвучено версію

Бобслєїстка провалила допінг-тест на Іграх.

Тренер української збірної зі скелетону та бобслею Михайло Гераскевич висловився щодо позитивної допінг-проби Лідії Гунько на Олімпійських іграх у Пекіні.

Своєю версією потрапляння забороненої речовини в організм спортсменки Гераскевич поділився у коментарі для suspilne.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Михайло зазначив, що подібний допінг-тест здав нещодавно іранський гірськолижник. Гераскевич розповів, що перед стартом змагань Лідія вживала м’ясо. При цьому українська сторона була в курсі, що в м’ясі в Китаї можуть бути заборонені в спорті речовини, і про це ще до початку Олімпіади повідомляло Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА). Михайло додав, що вони боротимуться за спортсменку.

"Звідки це взялося? Ця речовина така сама, яку в нашому ж селищі 7 лютого знайшли в іранського гірськолижника. Єдине, що між 10 і 14 лютого Ліда вживала м’ясо перед змаганнями", — розповів Гераскевич.

Нагадаємо, на Іграх у Пекіні через допінг уже усунули другу українку. Раніше на вживанні заборонених речовин попалася лижниця Валентина Камінська. Пізніше вона вирішила завершити кар’єру.

18 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні завершилися всі медальні змагання.