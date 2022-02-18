Ще одна українка попалася на допінгу на Олімпіаді
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Цього разу "відзначилася" представниця бобслею.
Єдина українська бобслеїстка на Олімпіаді-2022 Лідія Гунько провалила допінг-тест, взятий на Іграх.
Про це повідомляє Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) на своєму офіційному сайті.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
За інформацією джерела, допінг-проба українки дала несприятливий результат аналізу (AAF). У її тесті виявили метаболіти дегідрохлорметілтестостерону, який належить до групи андрогенних анаболічних стероїдів. Цікаво, що допінг-проба була взята на Олімпійських іграх 14 лютого. 17 лютого дані про позитивний тест на допінг українки були передані лабораторією WADA у Пекіні.
Гунько отримала тимчасове усунення, триває розслідування. Українка може подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), а також запросити пробу Б.
Нагадаємо, на Іграх 28-річна Лідія вперше в історії представила Україну у бобслеї – у новій олімпійській дисципліні монобоб. Додамо, що за підсумками спусків Гунько посіла 20 місце.
Раніше повідомлялося, що українська лижниця провалила допінг-тест на Олімпіаді. Спортсменка пізніше вирішила завершити кар’єру.
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