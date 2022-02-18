Как допинг попал в тело украинки на Олимпиаде: озвучена версия

Бобслеистка провалила допинг-тест на Играх.

Тренер украинской сборной по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич высказался касательно положительной допинг-пробы Лидии Гунько на Олимпийских играх в Пекине.

Своей версией попадания запрещенного вещества в организм спортсменки Гераскевич поделился в комментарии для suspilne.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Михаил отметил, что подобный допинг-тест сдал недавно иранский горнолыжник. Гераскевич рассказал, что перед стартом соревнований Лидия употребляла в пищу мясо. При этом украинская сторона была в курсе, что в мясе в Китае могут находиться запрещенные в спорте вещества, и об этом еще до начала Олимпиады сообщало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Михаил добавил, что они будут сражаться за спортсменку.

"Откуда это взялось? Это вещество такое же, какое в нашем же поселке 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Единственное, что между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями", — рассказал Гераскевич.

Напомним, на Играх в Пекине из-за допинга уже отстранили вторую украинку. Ранее на употреблении запрещенных веществ попалась лыжница Валентина Каминская. Позднее она решила завершить карьеру.

18 февраля на Олимпийских играх в Пекине завершились все медальные соревнования.