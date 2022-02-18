Медальный рекорд Норвегии и допинг украинки: как прошел 14-й день на Олимпиаде

На Играх завершились все соревнования по биатлону.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся 14-й игровой день, в рамках которого было разыграно 5 комплектов наград, в частности прошли две гонки по биатлону.

"Телеграф" подводит итоги 14-го медального дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В пятницу украинские спортсмены боролись за награды лишь в биатлоне, однако ни Юлия Джима, ни Дмитрий Пидручный с Артемом Примой не сумели навязать борьбу за медали. Добавим, что Джима упала в самом дебюте гонки, потеряв время. Тем не менее биатлонистка стала 7-й в гонке с массовым стартом. У мужчин результаты гораздо скромнее — Пидручный стал 24-м, а Прима — 28-м.

Еще одна украинская спортсменка попалась на допинге. Единственная представительница Украины в бобслее Лидия Гунько провалила допинг-тест, взятый на Олимпиаде. К слову, уже появилась первая версия, как запрещенное вещество могло попасть в ее организм. Ранее на допинге попалась украинская лыжница Валентина Каминская, которая в итоге решила завершить карьеру.

Олимпийскими чемпионами 18 февраля стали китаянка Эйлин Гу в ски-хафпайпе, швейцарец Райан Режес в соревнованиях по ски-кроссу, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше в масс-старте, норвежский биатлонист Йоханнес Бе в масс-старте и нидерландский конькобежец Томас Крол на дистанции 1000 метров.

Успех норвежца в биатлоне принес его олимпийской сборной 15-е "золото". Ранее ни одна страна не выигрывала столько медалей высшей пробы на Олимпиадах. Предыдущее достижение принадлежало Канаде, которая на домашних Играх в Ванкувере (2010 год) выиграла 14 золотых медалей.

Кроме того, 18 февраля определились финалисты в хоккейном турнире среди мужчин. Сборная ОКР по буллитам переиграла в полуфинале Швецию (2:1), а Финляндия оказалась сильнее Словакии (2:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская фигуристка расплакалась, завоевав "серебро", а не "золото" на Играх в Пекине.