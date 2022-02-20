У Росії "звільнили" фінського хокеїста, який забив гол у ворота РФ на Олімпіаді

Фін засмутив збірну ОКР на Іграх.

Російський хокейний клуб "Авангард" (Омськ) відреагував на поразку збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) від Фінляндії (1:2) у фіналі Олімпійських ігор у Пекіні.

Відповідний пост "Авангард" опублікував на своїй сторінці у Instagram.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Першу шайбу у ворота команди ОКР забив фінський гравець "Авангарду" Вілле Покка. У результаті фіни здобули перемогу, після чого у російському клубі вирішили пожартувати з кривдника національної команди. "Авангард" опублікував знімок із роздягальні, де на місці Вілле на приклеєному аркуші красується напис: "Звільнений".

"У Балашихі Вілле Покку чекає сюрприз", — йдеться у повідомленні.

До речі, російських хокеїстів жорстко розкритикували на батьківщині, а Фінляндія вперше виграла олімпійський турнір.

Нагадаємо, збірна ОКР пробилася у фінал Олімпіади-2022, перегравши по булітах Швецію (2:1), а Фінляндія у півфіналі обіграла Словаччину (2:0).

Зазначимо, 20 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні завершились усі змагання. У неділю відбудеться урочиста церемонія закриття Ігор.