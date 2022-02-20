Рус

У Росії "звільнили" фінського хокеїста, який забив гол у ворота РФ на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
598
Вілле Покка Новина оновлена 20 лютого 2022, 11:45
Вілле Покка

Фін засмутив збірну ОКР на Іграх.

Російський хокейний клуб "Авангард" (Омськ) відреагував на поразку збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) від Фінляндії (1:2) у фіналі Олімпійських ігор у Пекіні.

Відповідний пост "Авангард" опублікував на своїй сторінці у Instagram.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Першу шайбу у ворота команди ОКР забив фінський гравець "Авангарду" Вілле Покка. У результаті фіни здобули перемогу, після чого у російському клубі вирішили пожартувати з кривдника національної команди. "Авангард" опублікував знімок із роздягальні, де на місці Вілле на приклеєному аркуші красується напис: "Звільнений".

"У Балашихі Вілле Покку чекає сюрприз", — йдеться у повідомленні.

До речі, російських хокеїстів жорстко розкритикували на батьківщині, а Фінляндія вперше виграла олімпійський турнір.

Нагадаємо, збірна ОКР пробилася у фінал Олімпіади-2022, перегравши по булітах Швецію (2:1), а Фінляндія у півфіналі обіграла Словаччину (2:0).

Зазначимо, 20 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні завершились усі змагання. У неділю відбудеться урочиста церемонія закриття Ігор.

Теги:
#Хокей #Олімпіада 2022
Війна Росії проти України триває безперервно 8 років
Інтерв'ю
У нас війна з РФ надовго і Україні час переходити в дипломатичний наступ – Андрій Сенченко
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває безперервно 8 років
У нас війна з РФ надовго і Україні час переходити в дипломатичний наступ – Андрій Сенченко
Дата публікації
Категорія
ЗСУ зазнали втрат
Обстріли на Донбасі: названо імена загиблих та поранених бійців ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Посол України в Японії Сергій Корсунський
Через російську загрозу Україна стала центром уваги в Японії: інтерв’ю українського посла Корсунського
Дата публікації
Категорія
Люди змушені проміняти свої квартири і будинки на намети, що продуваються
Тіснота, намети та нари: в яких умовах живуть вивезені до Росії "біженці" з ОРДЛО (фото)
Дата публікації
Категорія
Столтенберг заявив про небезпеку
Росія готова до вторгнення і шукає привід: у НАТО зробили тривожний прогноз щодо війни в Україні