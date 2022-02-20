Укр

В России "уволили" финского хоккеиста, который забил гол в ворота РФ на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Вилле Покка Новость обновлена 20 февраля 2022, 11:45
Вилле Покка

Финн огорчил сборную ОКР на Играх.

Российский хоккейный клуб "Авангард" (Омск) отреагировал на поражение сборной Олимпийского комитета России (ОКР) от Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.

Соответствующий пост "Авангард" опубликовал на своей страничке в Instagram.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Первую шайбу в ворота команды ОКР забил финский игрок "Авангарда" Вилле Покка. В итоге финны одержали победу, после чего в российском клубе решили пошутить над обидчиком национальной команды. "Авангард" опубликовал снимок из раздевалки, где на месте Вилле на приклеенном листе красуется надпись: "Уволен".

"В Балашихе Вилле Покку ждет сюрприз", — говорится в сообщении.

К слову, российских хоккеистов жестко раскритиковали на родине, а Финляндия впервые выиграла олимпийский турнир.

Напомним, сборная ОКР пробилась в финал Олимпиады-2022, переиграв по буллитам Швецию (2:1), а Финляндия в полуфинале обыграла Словакию (2:0).

Отметим, 20 февраля на Олимпийских играх в Пекине завершились все соревнования. В воскресенье пройдет торжественная церемония закрытия Игр.

Теги:
#Хоккей #Олимпиада 2022
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