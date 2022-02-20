Укр

Российский хоккеист назвал болельщиков сборной "г*вноедами"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Антон Слепышев Новость обновлена 20 февраля 2022, 14:07
Антон Слепышев

Спортсмену не понравилось, как болели за команду.

Нападающий сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Антон Слепышев обратился к болельщикам после проигранного финала на Олимпиаде в Пекине.

Соответствующее сообщение хоккеист написал на своей страничке в Instagram.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Слепышев поблагодарил всех тех, кто болел за команду по-настоящему, а также обратился к хейтерам и большинству российских СМИ.

"Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за "серебро"! Мы его выиграли! Все г*вноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!" — написал Антон.

Антон Слепышев обратился к болельщикам
Антон Слепышев обратился к болельщикам

Напомним, в финале Игр-2022 сборная ОКР проиграла Финляндии (1:2). В РФ раскритиковали отечественный хоккей, а финна, который забил России, даже "уволили" из российского клуба.

Слепышев на олимпийском турнире сыграл 6 матчей, в которых он забил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

20 февраля на Олимпиаде-2022 прошел 16-й игровой день.

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#Хоккей #Олимпиада 2022
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