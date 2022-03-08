Укр

Украинские паралимпийцы выиграли 9 медалей в Пекине за один день

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинские паралимпийцы Новость обновлена 08 марта 2022, 15:34
Украинские паралимпийцы

Наши паралимпийцы блестяще выступают в Китае.

Во вторник, 8 марта, на фоне военного вторжения рф в Украину наши паралимпийцы блестяще выступили на Паралимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины в Facebook.

Национальная паралимпийская сборная команда Украины продолжает триумфальное выступление на Паралимпиаде-2022. По результатам 4 игрового дня у сборной Украины добавилось 9 медалей — 2 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые медали по биатлону. За все соревновательные дни в наработке нашей команды уже 17 наград: 6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых медали и второе общекомандные место на Паралимпиаде-2022, лидирует Китай.

Медальный зачет Паралимпиады-2022
Медальный зачет Паралимпиады-2022

Чрезвычайным достижением сегодняшнего дня стали два украинских подиума.

  • Буй Ирина — золотая медаль
  • Кононова Александра – "серебро"
  • Ляшенко Людмила – "бронза"
  • Лукьяненко Виталий (лидер-гайд — Бабар Борис) – золотая медаль
  • Ковалевский Анатолий (лидер-гайд — Мукшин Александр) — "серебро"
  • Суярко Дмитрий (лидер-гайд Никонович Александр – бронзовая медаль.

Серебряными призерами стали:

  • Вовчинский Григорий и Шишкова Оксана (лидер-гайд Марченко Андрей)

Еще 1 "бронзу" выиграл Радь Тарас.

Все спортсмены посвятили свою победу украинскому народу, украинским женщинам, поздравив их с Международным женским днем. "Мы вернемся домой – говорили мужчины-паралимпийцы. – Победы Украине!".

Ранее сообщалось, что украинка призвала мир закрыть небо над Украиной после победы на Паралимпийских играх.

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#Украина #Война с Россией
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