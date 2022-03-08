Украинские паралимпийцы выиграли 9 медалей в Пекине за один день
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Наши паралимпийцы блестяще выступают в Китае.
Во вторник, 8 марта, на фоне военного вторжения рф в Украину наши паралимпийцы блестяще выступили на Паралимпиаде-2022 в Пекине.
Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины в Facebook.
Национальная паралимпийская сборная команда Украины продолжает триумфальное выступление на Паралимпиаде-2022. По результатам 4 игрового дня у сборной Украины добавилось 9 медалей — 2 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые медали по биатлону. За все соревновательные дни в наработке нашей команды уже 17 наград: 6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых медали и второе общекомандные место на Паралимпиаде-2022, лидирует Китай.
Чрезвычайным достижением сегодняшнего дня стали два украинских подиума.
- Буй Ирина — золотая медаль
- Кононова Александра – "серебро"
- Ляшенко Людмила – "бронза"
- Лукьяненко Виталий (лидер-гайд — Бабар Борис) – золотая медаль
- Ковалевский Анатолий (лидер-гайд — Мукшин Александр) — "серебро"
- Суярко Дмитрий (лидер-гайд Никонович Александр – бронзовая медаль.
Серебряными призерами стали:
- Вовчинский Григорий и Шишкова Оксана (лидер-гайд Марченко Андрей)
Еще 1 "бронзу" выиграл Радь Тарас.
Все спортсмены посвятили свою победу украинскому народу, украинским женщинам, поздравив их с Международным женским днем. "Мы вернемся домой – говорили мужчины-паралимпийцы. – Победы Украине!".
Ранее сообщалось, что украинка призвала мир закрыть небо над Украиной после победы на Паралимпийских играх.
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