Украинка выиграла "золото" на Паралимпиаде и призвала мир закрыть небо над Украиной

Спорстменка победила и призвала мир помочь Украине.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинка Оксана Шишкова выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2022.

Украинка выиграла "золото" в лыжных гонках на дистанции 15 км (спортсмены с нарушением зрения). Победу Оксане, что представляет Харьков, помог одержать ее сопровождающий Андрей Марченко (Киев). Добавим, что в первый день Игр Шишкова принесла Украине "золото" в биатлоне. Отметим, украинка победила не в своей любимой дисциплине, а ее сопровождающий бежал дистанцию с травмой ноги.

Оксана посвятила победу родному народу, Украине, а также призвала мир закрыть небо над Украиной.

Напомним, эта медаль стала восьмой для сборной Украины на Паралимпиаде-2022. На счету нашей команды 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая награды. На данный момент "Желто-синие" занимают второе место в медальном зачете. Лидирует в рейтинге Китай. Паралимпийские игры завершатся 13 марта.

Медальный зачет Паралимпиады-2022

Ранее сообщалось, что в НАТО отказались закрыть небо над территорией Украины.