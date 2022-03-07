Россияне расстреляли из артиллерии детский садик в Харькове (видео)

Оккупанты не брезгуют обстрелами даже детских садов.

Российские оккупанты в ходе очередного обстрела Харькова разрушили детский садик на Салтовке.

Кадрами последствий поделился советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Уничтоженный оккупантами "стратегический" детский садик №464 в Харькове на Салтовке", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что российские военные намерено наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Так с начала вторжения они повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Без света, воды, тепла сейчас находятся более 900 украинских населенных пунктов.

Тем временем ООН обнародовала информацию, что по данным на 5 марта от действий оккупантов погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.

По данным ВСУ, противник невзирая на огромные потери в живой силе и технике намерен продолжать совершать авиационные налеты на мирные украинские города с целью продолжения разрушения гражданской инфраструктуры.

Более детально обо всем, что происходит в Украине на 12-й день вторжения оккупантов читайте в материале "Телеграфа": "Война — день 12: новые переговоры, тяжелые бои и появление городов-героев".