Росіяни розстріляли з артилерії дитячий садок у Харкові (відео)

Окупанти не гребують обстрілами навіть дитячих садків.

Російські окупанти під час чергового обстрілу Харкова зруйнували дитячий садок на Салтівці.

Кадрами наслідків поділився радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Знищений окупантами "стратегічний" дитячий садок №464 у Харкові на Салтівці", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що російські військові мають намір завдавати ударів об’єктам цивільної інфраструктури. Так з початку вторгнення вони пошкодили або знищили 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні. Без світла, води, тепла зараз перебуває понад 900 українських населених пунктів.

Тим часом ООН оприлюднила інформацію, що, за даними на 5 березня, від дій окупантів загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.

За даними ЗСУ, противник попри величезні втрати у живій силі та техніці має намір продовжувати здійснювати авіаційні нальоти на мирні українські міста з метою продовження руйнування цивільної інфраструктури.

Детальніше про все, що відбувається в Україні на 12-й день вторгнення окупантів читайте у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 12: нові переговори, важкі бої та поява міст-героїв".