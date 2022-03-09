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Украинцы выиграли еще 2 медали на Паралимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Паралимпиада-2022 Новость обновлена 09 марта 2022, 15:51
Паралимпиада-2022

Украинские спортсмены успешно выступают на Паралимпиаде-2022.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину наши паралимпийцы успешно сражаются за медали в Пекине.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины в Facebook.

В День рождения гения украинской нации и человечества Тараса Шевченко национальная паралимпийская сборная команда Украины положила в свою медальную копилку еще 2 высокие награды — серебряную и бронзовую медали. Тем самым, доведя общее количество наград до 19 — 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых!

9 марта серебряную медаль в лыжной гонке (спринт) завоевала Шишкова Оксана с гайдом Марченко Андреем, бронзовую награду получил Волчинский Григорий. Сборная Украины опустилась на третье место в общем медальном зачете Паралимпиады-2022.

Медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине
Медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине

"Все мы – с нашей родной Украиной! Слава Украине!" — сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Украины.

Ранее сообщалось, что 8 марта украинцы выиграли сразу 9 наград на Паралимпиаде за день, заняв полностью два пьедестала в биатлоне.

Напомним, под Киевом российские оккупанты обстреляли дом украинского боксера Александра Усика.

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