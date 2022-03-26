Бежавшая от войны украинка в чужой обуви выиграла международный марафон

Дом спортсменки разрушили оккупанты.

Украинская легкоатлетка Валентина Верецкая выиграла знаменитый международный Иерусалимский марафон.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, 31-летняя легкоатлетка победила в забеге, пробежав дистанцию за 2 часа, 45 минут и 54 секунды.

Украинка после полномасштабного вторжения рф была вынуждена с дочерью уехать из Николаева, где ее дом был разрушен, в Польшу, а ее муж остался защищать родину. У женщины началась депрессия, однако она все же отослала заявку для участия в Иерусалимском марафоне, а организаторы допустили ее к соревнованиям. В Польше Валентине нашли подходящую одежду и обувь, а затем она отправилась на состязания. В Израиле женщина добыла неожиданную для себя победу. Верецкая призналась, что думала во время забега о войне, и эти мысли подпитывали ее.

"Я постоянно в стрессе и очень нервничаю из-за всего, что происходит в Украине, но в какой-то степени это и помогло мне. Это был очень трудный забег, здесь трасса очень холмистая. Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране — за мир во всем мире", — заявила после победы Верецкая, которая добавила, что впервые улыбалась после начала войны.

Отметим, Верецкая пробежала свой четвертый марафон в карьере. Ранее она выиграла забег в Албании, а также становилась третьей на марафоне в Германии.

Ранее сообщалось, что украинка выиграла чемпионат Европы по стрельбе в Норвегии.