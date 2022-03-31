Умер бывший капитан киевского "Динамо"

Не стало легенды киевского клуба.

В четверг, 31 марта, в возрасте 86 лет умер знаменитый футболист "Динамо" Василий Турянчик.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Турянчик родился в Мукачево, там же и начал профессиональную карьеру футболиста. Наибольшую славу он приобрел в киевском "Динамо", за которое он сыграл в общей сложности 308 матчей, отметившись 12 голами. Василий играл на позиции центрального защитника, а также опорного полузащитника, в 1965—1969 годах был капитаном команды. После окончания игровой карьеры Турянчик работал тренером в "Говерле", "Карпатах" (Мукачево) и "Закарпатье".

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким Турянчика.

"Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке Динамо. Четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны, участник первого еврокубкового матча Динамо против Колрейна в 1965-м. Достижения Василия Юрьевича можно перечислять еще долго. От имени всего клуба и сообщества болельщиков Динамо Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда", — заявил Суркис.

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни умер известный украинский футболист Алексей Бахарев.

Напомним, в боях в Донецкой области погиб бывший футболист "Кривбасса".