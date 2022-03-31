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Помер колишній капітан київського "Динамо"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Василь Турянчик Новина оновлена 31 березня 2022, 23:23
Василь Турянчик

Не стало легенди київського клубу.

У четвер, 31 березня, у віці 86 років помер відомий футболіст "Динамо" Василь Турянчик.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Турянчик народився у Мукачеві, там же й розпочав професійну кар’єру футболіста. Найбільшу славу він набув у київському "Динамо", за яке він зіграв загалом 308 матчів, відзначившись 12 голами. Василь грав на позиції центрального захисника, а також опорного півзахисника, у 1965—1969 роках був капітаном команди. Після закінчення ігрової кар’єри Турянчик працював тренером у "Говерлі", "Карпатах" (Мукачево) та "Закарпатті".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив співчуття рідним та близьким Турянчика.

"Василь Юрійович був представником плеяди вихованців закарпатського футболу, які зробили собі ім’я у футболці "Динамо". Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, у тому числі вперше в історії команди в 1961-му, двічі володар Кубка країни, учасник першого єврокубкового матчу "Динамо" проти "Колрейну" в 1965-му — здобутки Василя Юрійовича можна перераховувати ще довго. Від імені всього клубу та спільноти вболівальників "Динамо" Київ висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Василя Юрійовича. Світла пам’ять про справжнього динамівця залишиться в наших серцях та пам’яті назавжди", — заявив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що на 46-му році життя помер відомий український футболіст Олексій Бахарєв.

Нагадаємо, у боях на Донеччині загинув колишній футболіст "Кривбасу".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ)
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