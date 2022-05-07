Украина впервые в истории выиграла медаль в керлинге

Соревнования прошли в Литве

Мужская сборная Украины по керлингу выиграла первую медаль для страны в этом виде спорта.

Об этом сообщает Всеукраинская Федерация Керлинга на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в Каунасе (Литва) наша команда завоевала "серебро" на чемпионате Европы (дивизион С) и поднялась в классе (в дивизион B). Сборная Украины на групповой стадии выиграли 6 матчей, уступив дважды, что позволило "Желто-синим" пробиться в полуфинал турнира. В 1/2 финала ЧЕ украинцы одолели хозяев соревнований со счетом 10:7. В финале сборная Украины проиграла Ирландии со счетом 2:8. Таким образом, и Ирландия, и Украина получили право на участие в следующем чемпионате Европы в дивизионе B.

"Мы посвящаем эту медаль всем защитникам Украины", — цитирует украинского представителя si.com.

Ранее сообщалось, что украинский дзюдоист Богдан Ядов впервые в карьере выиграл чемпионат Европы. Кроме того, украинская теннисистка Ангелина Калинина на грунтовом турнире в Мадриде сумела выбить сразу трех чемпионок Турниров Большого Шлема.