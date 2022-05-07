Україна вперше в історії виграла медаль у керлінгу

Змагання пройшли у Литві

Чоловіча збірна України з керлінгу виграла першу медаль для країни у цьому виді спорту.

Про це повідомляє Всеукраїнська Федерація керлінга на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в Каунасі (Литва) наша команда здобула "срібло" на чемпіонаті Європи (дивізіон С) та піднялася у класі (у дивізіон B). Збірна України на груповій стадії виграла 6 матчів, поступившись двічі, що дозволило "Жовто-синім" пробитися до півфіналу турніру. У 1/2 фіналу ЧЄ українці здолали господарів змагань із рахунком 10:7. У фіналі збірна України програла Ірландії з рахунком 2:8. Таким чином, і Ірландія, і Україна здобули право на участь у наступному чемпіонаті Європи у дивізіоні B.

"Ми присвячуємо цю медаль усім захисникам України", — цитує українського представника si.com.

Раніше повідомлялося, що український дзюдоїст Богдан Ядов уперше у кар’єрі виграв чемпіонат Європи. Крім того, українська тенісистка Ангеліна Калініна на ґрунтовому турнірі в Мадриді зуміла вибити одразу трьох чемпіонок Турнірів Великого Шлему.