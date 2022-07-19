россия столкнулась с отрицательной действительностью: российские дипломаты выдали новый перл

В мид рф высказались о ситуации в спорте

Отстранения спортсменов из рф начались после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. россия будет бороться с попытками изолировать ее в международном спорте.

С соответствующим заявлением выступил заместитель главы мид россии Сергей Вершинин. Он рассказал, что рф столкнулась с отрицательной действительностью и теперь вынуждена искать союзников в спорте в странах БРИКС, СНГ, ШОС.

"Мы принимаем к сведению те попытки изолировать россию, в том числе, в международном спортивном движении. Для нас это является отрицательной данностью, мы будем и далее с этим бороться. Сейчас мы много работаем над тем, чтобы использовать, в том числе, спортивный потенциал таких объединений, как БРИКС, СНГ, ШОС.

В этих странах, в этих региональных союзах, которые становятся все более заметными на международном уровне, проживает большая часть населения Земли.

Министерство спорта рф, с которым мы тесно координируем наше взаимодействие, активно работает с этим кругом стран.

Таким образом, мы получаем серьезные международные мероприятия, которые будут все больше, на мой взгляд, становиться популярными", – сказал Вершинин.

Ранее в рф задумались над созданием "русской ФИФА". Кроме того, в россии анонсировали проведение Спартакиад, которые должны заменить Олимпийские игры для российских спортсменов.