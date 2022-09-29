Ломаченко не станет абсолютным чемпионом мира — названа странная причина

Из-за возраста украинцу будет сложно победить Девина Хейни

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд заявил, что ему было бы интересно посмотреть поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Ломаченко сейчас готовится к бою с Ортисом.

По мнению Теренса, боксеры примерно равные по силам, но на стороне Хейни возраст.

"Кажется, шансы 50 на 50, но я ставлю на Девина. На его стороне молодость, скорость движения и боксерский IQ", — цитирует Кроуфорда boxingscene.

Девину Хейни 23 года. Он действующий абсолютный чемпион мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring в легком весе.

На ринге провел 28 боев и все выиграл. 16 октября в Мельбурне Хейни проведет реванш с Джорджем Камбососом. Первый их бой прошел в июне и завершился победой Хейни по очкам.

Василию Ломаченко 34 года. Он бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Но два года назад потерял титулы, проиграв Теофимо Лопесу.

Свой следующий бой украинец проведет 29 октября в Лас-Вегасе. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Василий Ломаченко — Джемейн Ортис.