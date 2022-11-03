Бущан возвращается: "Динамо" назвало состав на матч с "Фенербахче"
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Основной голкипер киевлян восстановился после травмы
В четверг, 3 ноября, у киевского "Динамо" есть последний шанс набрать очки в Лиге Европы. Подопечные Мирчи Луческу играют матч шестого тура с "Фенербахче". Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Динамо" — "Фенербахче".
Киевский клуб назвал стартовый состав на игру. Отметим возвращение после травмы голкипера Георгия Бущана.
- "Динамо": Бущан, Тимчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльський, Ванат, Беседин.
"Фенербахче" выйдет на поле в таком составе: Байиндир, Осайи-Самюэл, Салай, Азиз, Кадиоглу, Гюллер, Арао, Крэшпу, Линкольн, Валенсия, Батшуаи.
Напомним, матч "Динамо" — "Фенербахче" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Ранее сообщалось о скандале на игре киевлян в Ларнаке.