Южная Корея - Гана: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч ЧМ-2022

Африканская команда находится на грани вылета

В понедельник, 28 ноября, на Кубке мира по футболу в Катаре встретятся представители группы H Южная Корея и Гана.

Букмекеры не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии, однако небольшое предпочтение отдали команде из Азии. Об этом сообщает Пари-Матч.

На успех Южной Кореи специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,55, победа Ганы и ничья менее вероятны и оцениваются коэффициентами 3,15 и 3,20. По мнению букмекеров, встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 (коэффициент 6,30).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Южная Корея — Гана:

Пари-Матч: (победа Южной Кореи 2,55 — ничья 3,20 — победа Ганы 3,15)

Матч второго тура группового раунда ЧМ-2022 пройдет в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. Эту встречу покажут в Украине по ТВ бесплатно. Фавориты группы Уругвай и Португалия свой поединок второго тура начнут позже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Ганы минимально уступила Португалии (2:3) в первом туре ЧМ-2022, а вот Южная Корея дала бой уругвайцам (0:0).