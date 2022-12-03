Третье золото Украины: на чемпионате мира по прыжкам в воду отличился 15-летний Кирилл Болюх
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Украинец успешно выступил на 10-метровой вышке
Несмотря на то, что внимание большинства украинцев приковано к матчам чемпионата мира по футболу в Катаре, многие из наших сограждан стараются не упускать из виду и другие события в мире спорта. Тем более, когда они приносят приятные для нашей страны моменты.
Так, несколько часов назад в канадском Монреале украинский спортсмен Кирилл Болюх занял первое место на юниорском чемпионате мира-2022 по прыжкам в воду.
Об этом сообщили в Украинской федерации по прыжкам в воду.
"Каждый день должен завершаться именно так. Спасибо Кириллу Болюху за гимн Украины на Чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, проходящем в Монреале. Слава Украине! Слава нашим спортсменам и тренерам!", — сказано в сообщении.
Такими словам подписано видео, на котором Кириллу вручают заслуженную им золотую медаль.
Уточняется, что 15-летний Болюх успешно выступил в возрастной группе В и завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Украинец набрал 476,90 баллов, опередив ближайшего оппонента — британца Джордена Фишера-Имса — на 34 балла.
Для Кирилла это уже вторая награда на ЧМ. Ранее украинский спортсмен стал золотым призером в прыжках в воду с 3-метрового трамплина.
Всего Украина добыла уже три медали на мировом первенстве в Канаде. Еще одну золотую награду для нашей страны принес Кирилл Азаров.
Напомним, что почти ровно год назад в Украине проходил чемпионат мира по прыжкам в воду, и золотую медаль на нем выиграла Ксения Байло. Она также выступала возрастной группе В.