Третє золото України: на чемпіонаті світу зі стрибків у воду відзначився 15-річний Кирило Болюх

Українець успішно виступив на 10-метровій вежі

Незважаючи на те, що увага більшості українців прикута до матчів чемпіонату світу з футболу в Катарі, багато наших співгромадян намагаються не забувати і про інші події у світі спорту. Тим більше коли вони приносять приємні для нашої країни моменти.

Так, кілька годин тому у канадському Монреалі український спортсмен Кирило Болюх посів перше місце на юніорському чемпіонаті світу-2022 зі стрибків у воду.

Про це повідомили в Українській федерації зі стрибків у воду.

"Кожен день має завершуватися саме так. Дякуємо Кирилу Болюху за гімн України на Чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Монреалі. Слава Україні! Слава нашим спортсменам та тренерам!", — сказано в повідомленні.

Такими словами підписано відео, на якому Кирилові вручають заслужену золоту медаль.

Уточнюється, що 15-річний Болюх успішно виступив у віковій групі В та завоював золоту медаль у стрибках у воду з 10-метрової вежі. Українець набрав 476,90 балів, випередивши найближчого опонента — британця Джордена Фішера-Імса — на 34 бали.

Для Кирила це вже друга нагорода на ЧС. Раніше український спортсмен став золотим призером у стрибках у воду із 3-метрового трампліну.

Загалом Україна виборола вже три золотих медалі на світовій першості у Канаді. Ще одну золоту нагороду нашій країні приніс Кирило Азаров.

Кирило Болюх (ліворуч) та Кирило Азаров

Нагадаємо, що майже рівно рік тому в Україні проходив чемпіонат світу зі стрибків у воду, і золоту медаль на ньому виграла Ксенія Байло. Вона також виступала віковій групі B.