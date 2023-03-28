Украинка Беломоина выиграла "золото" в маунтинбайке в Словении

Украинская велогонщица опередила всех соперниц

На днях чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира по маунтинбайку Яна Беломоина победила на международном турнире XCO Vrtojba 2023 в категории C1, проходивших в словенской Вртойбе. К слову, в феврале известный велогонщик застрелил кота министра Сан-Марино.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook. Наша опытная спортсменка показала лучшее время на финише в дисциплине кросс-кантри – 1:25.14.

Украинка почти на две минуты опередила и тем самым взяла реванш за прошлогоднее поражение в соперничестве за первое место у хозяйки трассы Тани Жакель (1:27.04). "Бронзу" также завоевала представительница Словении Вита Моврин (1:27.39).

Отметим, что это уже третья медаль для 31-летней велогонщицы из Луцка в дисциплине кросс-кантри в 2023 году. К гонке во Вртойбе она успела выиграть две серебряные медали на соревнованиях в Греции.

XCO Vrtojba 2023. Словения, Вртойба. Кросс-кантри, С1

Яна Беломоина (Украина) – 1:25.14 Таня Жакель (Словения) – 1:27.04 Вита Моврин (Словения) – 1:27.39

Ранее сообщалось о смерти знаменитого велогонщика, который 24 года был в коме. Недавно в Италии велогонщик погиб на тренировке после столкновения з грузовиком.