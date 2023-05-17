Ломаченко - про бой с Хейни: "Это ради моей страны"

Боксер назвал поединок особенным

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что с нетерпением ожидает поединка против американца Дэвина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 21 мая 2023 года.

Его комментарий в YouTube опубликовал Top Rank Boxing. По его признанию, для него это особенный бой.

"Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Все ради бога, ради моего отца и моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся", — отметил Ломаченко.

На днях украинский боксер заявил, что он рад быть аутсайдером поединка против Дэвина Хейни.

Вместе с тем, Ломаченко убежден, что это его последний шанс выиграть титул абсолютного чемпиона мира. Поединок не покажут в Украине. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте "Телеграф".

Бывший транслятор боев Ломаченко рассказал, почему решил отказаться от трансляции поединка, который пройдет в Лас-Вегасе. За полнедели до поединка букмекеры обновили коэффициенты на бой .

Заработок Хейни за поединок должен оказаться в 10 раз больше, чем у Ломаченко: 9 млн долларов против около 900 тыс. долларов соответственно.