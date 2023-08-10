Адвокат опроверг информацию о наличии "российских денег" в средствах внесенного за Павелко залога

Защитники президента УАФ Андрея Павелко отреагировали на сообщение о якобы "российском происхождении средств" залога, внесенного за него. Так, адвокат Сергей Бойко опроверг эту информацию и заявил, что никаких решений о незаконности внесения залога нет.

"Мы видим, как разворачивается очередная волна провокации по делу против президента УАФ. Имеют место грязные манипуляции и искажения фактов, параллельно мы вынуждены констатировать попытки давления на адвокатов. Отмечаю, что история с залогом от лица по фамилии Болинский — с якобы ошибочным ее внесением, с дальнейшими требованиями ее вернуть, с неизвестным происхождением этих средств — не имеет к УАФ, к стороне защиты президента УАФ никакого отношения! И я лично с господином Болинским, как и другие адвокаты из команды защитников руководителя УАФ, никогда не был знаком", — написал Бойко на своей странице в Facebook.

Адвокат напомнил, что в ноябре 2022 года при президенте УАФ Андрее Павелко физическим лицом был внесен залог в размере 9 880 000 грн.