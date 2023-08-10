Адвокат заперечив інформацію про наявність "російських грошей" в коштах внесеної за Павелка застави

Адвокат заперечив інформацію про наявність "російських грошей" в коштах внесеної на Павелка застави

Захисники президента УАФ Андрія Павелка відреагували на повідомлення про нібито "російське походження коштів" застави, внесеної за нього. Так, адвокат Сергій Бойко спростував цю інформацію і заявив, що жодних рішень про незаконність внесення застави немає.

"Ми бачимо, як розгортається чергова хвиля провокації у справі проти президента УАФ. Мають місце брудні маніпуляції та викривлення фактів, паралельно ми вимушені констатувати спроби тиску на адвокатів. Наголошую, що історія із заставою від особи на прізвище Болінський — із нібито помилковим її внесенням, із подальшими вимогами її повернути, із невідомим походженням цих коштів — не має до УАФ, до сторони захисту президента УАФ жодного стосунку! І я особисто з паном Болінським, як і інші адвокати з команди захисників керівника УАФ, ніколи не був знайомий", — написав Бойко на своїй сторінці в Фейсбуці.

Адвокат нагадав, що у листопаді 2022 року за президента УАФ Андрія Павелка фізичною особою було внесено заставу в розмірі 9 880 000 грн.