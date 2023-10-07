Григорий Козловский и ФК "Рух" организовали футбольный турнир для поддержки украинских пограничников

Соревнования прошли в Винниках (Львовская область) на стадионе имени Богдана Маркевича

Григорий Козловский и футбольній клуб "Рух" присоединились к проведению благотворительного футбольного турнира, целью которого был сбор средств на дроны для украинских защитников.

"Война еще не закончилась, поэтому нам нужно продолжать помогать ВСУ", — отметил известный львовский бизнесмен и меценат, основатель ФК "Рух" Григорий Козловский .

Исполнительный директор "Благодійної організації "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур отметил, что фонд откликнулся на предложение Западного регионального управления ГПСУ, чтобы провести мероприятие в День защитников и защитниц Украины. Целью стал сбор средств для воинов-пограничников.

На футбольном турнире собирали деньги для украинских пограничников

В футбольном турнире приняли участие 9 команд из разных пограничных отрядов ГПСУ. Поединки проходили в формате 6х6, а в каждой команде выступала одна футбольная звезда. По итогам группового турнира (3 группы по 3 команды) команды распределились по лигам — Золотой, Серебряной и Бронзовой. Золотую лигу выиграли футболисты "Волыни", Серебряную — команда "Мукачево", а Бронзовую — игроки "Черновцов".

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По ходу соревнований прошел благотворительный аукцион, на котором разыгрывались перчатки легенды украинского футбола Андрея Пятова, а также футбольный мяч с автографами футбольных звезд.

Украинский защитник с собакой

В итоге организаторам удалось собрать более 300 тысяч гривен. Конечная цель — полмиллиона гривен. Любой желающий может приобщиться к помощи украинским защитникам. Для этого нужно задонатить на сбор "ДРОНЫ ДЛЯ ГРАНИЦЫ", перейдя по ссылке.

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Руководитель сектора взаимодействия со СМИ Западного регионального управления ГПСУ Роман Павленко поблагодарил всех, кто приобщился к организации турнира.

В Винниках провели благотворительный футбольный турнир

Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" помогают украинским военным с первых дней российской агрессии. Львовский бизнесмен отметил, что спортсмены помогали и будут помогать ВСУ бороться с российскими оккупантами.

"Сейчас США и страны НАТО должны продолжить передачу оружия для ВСУ. Им также необходимо будет предоставить нашей стране политическую и финансовую поддержку на долгосрочную перспективу", — отметил основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский .

Организаторами благотворительного турнира стали ФК "Рух", Государственная пограничная служба Украины и "Благодійна організація "Фонд допомоги України "Рух у майбутнє".