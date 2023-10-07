Григорій Козловський та ФК "Рух" організували футбольний турнір для підтримки українських прикордонників

Змагання відбулися у Винниках (Львівська область) на стадіоні імені Богдана Маркевича

Григорій Козловський та футбольний клуб "Рух" приєдналися до проведення благодійного футбольного турніру, метою якого був збір коштів на дрони для українських захисників.

"Війна ще не закінчилась, тому нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ", — зазначив відомий львівський бізнесмен та меценат, засновник ФК "Рух" Григорій Козловський .

Виконавчий директор "Благодійної організації "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур зазначив, що фонд відгукнувся на пропозицію Західного регіонального управління ДПСУ, щоб провести захід у День захисників та захисниць України. Метою став збір коштів для воїнів-прикордонників.

На футбольному турнірі збирали гроші для українських прикордонників

У футбольному турнірі взяли участь 9 команд із різних прикордонних загонів ДПСУ. Поєдинки проходили у форматі 6х6, а у кожній команді виступала одна футбольна зірка. За підсумками групового турніру (3 групи по 3 команди) команди розподілилися за лігами — Золотою, Срібною та Бронзовою. Золоту лігу виграли футболісти "Волині", Срібну — команда "Мукачево", а Бронзову — гравці "Чернівців".

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України В’ячеслав Шевчук допоміг зібрати гроші на ЗСУ

Під час змагань пройшов благодійний аукціон, на якому розігрувалися рукавички легенди українського футболу Андрія П’ятова, а також футбольний м’яч з автографами футбольних зірок.

Український захисник із собакою

У результаті організаторам удалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Кінцева мета – півмільйона гривень. Будь-хто охочий може долучитися до допомоги українським захисникам. Для цього потрібно задонатити на збір "ДРОНИ ДЛЯ КОРДОНУ", перейшовши за посиланням.

"Волинь" святкує перемогу у Золотій лізі

Керівник сектору взаємодії зі ЗМІ Західного регіонального управління ДПСУ Роман Павленко подякував усім, хто долучився до організації турніру.

У Винниках провели благодійний футбольний турнір

Григорій Козловський разом із ФК "Рух" допомагають українським військовим з перших днів російської агресії. Львівський бізнесмен зазначив, що спортсмени допомагали та допомагатимуть ЗСУ боротися з російськими окупантами.

"Зараз США та країни НАТО повинні продовжити передачу зброї для ЗСУ. Їм також необхідно буде надати нашій країні політичну та фінансову підтримку на довгострокову перспективу", — зазначив засновник ФК "Рух" Григорій Петрович Козловський .

Організаторами благодійного турніру стали ФК "Рух", Державна прикордонна служба України та "Благодійна організація "Фонд допомоги України "Рух у майбутнє".