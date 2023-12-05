Защищал Украину с первого дня большой войны: под Бахмутом погиб футболист Олег Макаренко

Погибшего называют знаковой личностью в истории Бучанского футбола

На фронте под Бахмутом погиб 49-летний футболист из Бучи (Киевская область) Олег Макаренко. Смертельные ранения он получил 28 ноября 2023 года.

Об этом сообщает Бучанская районная ассоциация футбола. В публикации говорится, что погибший пошел защищать Родину в первый день полномасштабного вторжения.

Он был добровольцем, помогал деоккупировать Бучанский район, а позднее — Киевскую область. Далее, уже будучи в рядах ВСУ, он защищал Украину на северо-восточном и юго-восточном фронтах.

"Вера в Победу Украины вдохновляла Олега на борьбу за родной край и освобождение нашей земли от оккупантов", — говорится в сообщении Бучанской районной ассоциации футбола.

В родном городе его называют знаковой личностью. В 2003 году он вместе со своим братом Вячеславом основал футбольный клуб "Буча-03". К ним присоединились местные ребята. Они достойно представляли свой город в соревнованиях Киево-Святошинского района. За свой клуб играл и Олег Макаренко. Он был защитником.

"Бучанский футбол выражает глубокое соболезнование семье и близким Олега, его друзьям, футбольной команде "Буча-03". Верим, что свободная, успешная и независимая Украина будущего будет лучшим напоминанием о том, что смерть наших Героев была не напрасной. Вечная Слава и низкий поклон Олегу Макаренко, отдав самое ценное — свою жизнь, навеки шагнул в бессмертие…", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о гибели известного футболиста Виталия Зализняка. Он играл за многие клубы.