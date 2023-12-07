Защитник был 1997 года рождения

В тяжелых боях с оккупантами за Украину погиб спортсмен Александр Перепелица. Мужчина храбро защищал свою Родину с начала полномасштабного российского вторжения.

Воин погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины.

"Он стал Ангелом спорта. С самого детства увлекался спортом, а именно гандболом. Вместе с командой представлял Раздельнянщину на соревнованиях, играл на позиции защитника", — отметили в Министерстве.

После начала полномасштабной войны в стране Александр Перепелица отправился защищать свою страну от оккупантов, став бойцом полка "Азов". 28 августа 2023 он трагически погиб во время выполнения боевого задания в Луганской области.

На сайте "Янголи спорту" пишут, что мужчина был командиром минометного взвода и роты специального назначения. Побратимы запомнили его только с положительной стороны.

"Несмотря на молодой возраст, парень был 1997 года рождения, побратимы говорят, что он до последнего оставался верен присяге, проявлял стойкость и мужество", — говорится в сообщении.

В память о воине в его родном городе Раздельная на Одесчине создали Кубок по гандболу памяти Александра Перепелицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб 18-летний мастер спорта по плаванию Никита Засядько. Он был добровольцем и защищал страну в составе полка "Азов".