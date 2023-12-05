На войне погиб мастер спорта из Харькова: герою было всего 18 лет

Он служил в полку "Азов"

На войне погиб харьковский пловец Никита Засядько. Герою было всего 18 лет.

О его гибели сообщается на facebook-странице "Kharkiv SPORT City. Харків спортивний". Никита — мастер спорта Украины по плаванию, выпускник Харьковского профессионального колледжа спорта, воспитанник СДЮСШОР Я. Клочковой.

Он служил в полку "Азов". Подробностей гибели Никиты не сообщается, но в Украине не призывают по мобилизации восемнадцатилетних парней, поэтому ясно, что он добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать Родину.

"Прощание с Героем состоится 7 декабря в 12:00 на кладбище 18. Соболезнуем родителям и родным. Низкий поклон и вечная память", — сказано в сообщении.

Отметим, мастер спорта Украины – почетное спортивное звание, установленное в 1993 году. Присуждается спортсменам, которые внесли весомый вклад в достижение украинского спорта и выполнили соответствующий норматив, дающий право на присвоение звания "Мастер спорта Украины" в своем виде спорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в бою под Бахмутом Донецкой области погиб 27-летний Евгений Ащаулов из Сумской области. Жизнь воина 1 декабря оборвала вражеская пуля, без отца остался маленький сын.