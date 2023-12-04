"Белых облаков тебе": на Донбассе погиб герой, который вернулся из-за границы защищать Украину

Он имел звание старшего солдата

В бою под Бахмутом Донецкой области погиб 27-летний Евгений Ащаулов из Сумской области. Жизнь воина 1 декабря оборвала вражеская пуля, без отца остался маленький сын.

Об этом сообщается на facebook-странице классического профессионального колледжа СумГУ, где герой учился по специальности "Строительство, обслуживание и ремонт железнодорожных путей" и получил квалификацию техника-строителя. Воин родился 28 октября 1996 года в селе Подлипное Конотопского района.

На момент начала полномасштабной войны, Евгений был за границей. Однако он не смог оставаться там, понимая, что враг хочет завоевать его родную землю. Мужчина вернулся и добровольно встал на защиту Родины. Имел звание старшего солдата, был стрелком стрелкового отделения стрелкового батальона.

"Несколько лет назад Женя женился, у него родился сынишка, которого он так ждал! Только бы жить и воспитывать ребенка, но… Вражеская пуля оборвала и планы, и жизнь … Белых облаков тебе, дорогой наш студент-защитник! Герои не умирают!", — сказано в некрологе.

Евгений Ащаулов

Одногруппники рассказали, что Женя знал два иностранных языка: английский и польский – свободно говорил на них. Он был хорошим другом, который всегда был готов помочь. Герой увлекался рыбалкой, он имел много рыболовных трофеев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в районе города Марьинка Донецкой области в ходе минометных обстрелов врага 27 ноября погиб Андрей Макотра из Черниговской области. Россияне отняли отца у двух девочек 12-и и 8-и лет и четырехлетнего мальчика.