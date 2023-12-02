Без отца остались трое маленьких детей: на войне погиб герой с Черниговщины

Жизнь героя прервалась под Марьинкой

Каждый день в войне с российскими оккупантами, гибнут украинцы, взявшие в руки оружие, для защиты своей Родины. Свою жизнь за Украину отдал Андрей Макотра из Черниговской области.

Герой погиб 28 ноября 2023 года во время боевых действий в районе города Марьинка Донецкой области. Служил Андрей Макотра наводчиком 4-го аэромобильного отделения 3-го аэромобильного взвода 7-й аэромобильной роты 2-го аэромобильного батальона воинской части А4350, пишет cheline.com.ua.

Андрей Макотра

Воин получил тяжелые ранения в ходе минометных обстрелов врага 27 ноября. За его жизнь боролись врачи в стабилизационном пункте воинской части А0224 в Курахово Донецкой области. Однако спасти героя не удалось и 28 ноября он скончался.

У Андрея Макотры осталось трое детей. Россияне отняли отца у двух девочек 12-и и 8-и лет и четырехлетнего мальчика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 декабря, в Жмеринке Винницкой области простились с 19-летним защитником Назаром Лютым. С конца июля парень считался пропавшим без вести, но 24 ноября была подтверждена гибель Назара в Луганской области.

Также мы рассказывали, что на фронте погиб украинский писатель и журналист Александр Меньшов. До полномасштабного вторжения мужчина жил в Херсоне. Пережил пол года оккупации, а после того, как ему удалось выбраться из неё, вступил в ряды ВСУ и с оружием в руках пошел защищать Украину.