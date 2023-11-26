Выбрался из оккупации и ушел в ВСУ: на фронте погиб известный украинский писатель

Меньшиков работал в жанре детектива, исторической прозы и исторической альтернативы.

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью активиста, журналиста и писателя Александра Меньшова.

Об этом сообщил портал "Детектор медиа". Герой до полномасштабного вторжения был писателем и жил в Херсоне. Пережил пол года оккупации, а после того, как ему удалось выбраться из неё, вступил в ряды ВСУ и с оружием в руках пошел защищать Украину.

Отмечается, что недавно в издательстве "КМ букс" вышла его книга-дневник "Я, Фокс и оккупация", которая содержит воспоминания об оккупации Херсона, мнения Александра, исторические факты, рассказы его родных и знакомых.

К сожалению, путь воина оборвался в ноябре. 46-летний младший сержант пал недалеко от Клещеевки в результате минометного обстрела. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время эвакуации побратимов из ВСУ на фронте погиб боец "Русского добровольческого корпуса".