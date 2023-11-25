Был ранен, но вернулся на фронт: погиб известный телеоператор из Николаева

Воин два месяца назад получил ранение на фронте, но продолжил службу

Украина каждый день теряет защитников и защитниц на фронте. Стало известно, что, защищая Украину, погиб бывший телеоператор "Суспільне. Миколаїв" Александр Попов. Мужчина служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Трагическим известием поделилась сестра 38-летнего Александра Олеся Симоненко на странице Facebook. Сотрудники "Суспільного" выразили соболезнования родным защитника и рассказали о рабочих моментах с Александром.

"Саня, извини, родной. Ты навсегда в наших сердцах…", — написала она.

Воин погиб 22 ноября в боях неподалеку от Купянска Харьковской области. На фронт Александр попал в апреле 2023 года, когда его призвали на службу. Учился на минометчика, а уже в сентябре, в первом бою на Донбассе, получил ранение. Но после реабилитации он не захотел оставаться дома и снова вернулся на фронт.

"С Александром работал буквально с первых дней его работы оператором. Ему тогда было 20. Веселый, искренний, быстро всему учился. Бывали с ним в командировках, в полях, на заводах… Не помню как журналист, чтобы он когда-то подвел" меня как оператор. Не хочется верить, что его больше нет с нами. Он навсегда останется веселым и добрым другом", — вспоминает Александра корреспондент Федор Бондарь.

Александр работал телеоператором с 2005 года. Сначала в Николаевской областной государственной телерадиокомпании, а после перешал на "Суспільне. Миколаїв", где проработал до 2019 года.

Коллеги тепло отзываются об Александре и говорят, что он всегда был готов подсказать и научить. У него была активная проукраинская позиция, он был настоящим патриотом, говорят друзья. В Фейсбук николаевское журналистское сообщество также выразило свои соболезнования семье погибшего коллеги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, 21 июля текущего года на фронте погиб еще один телеоператор "Суспільного" Константин Гнитецкий.