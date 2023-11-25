Був поранений, але повернувся на фронт: загинув відомий телеоператор із Миколаєва

Воїн два місяці тому отримав поранення на фронті, але продовжив службу

Україна щодня втрачає захисників та захисниць на фронті. Стало відомо, що, захищаючи Україну, загинув колишній телеоператор "Суспільне. Миколаїв" Олександр Попов. Чоловік служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Трагічною звісткою поділилася сестра 38-річного Олександра Олеся Симоненко на сторінці Facebook. Співробітники "Суспільного" висловили співчуття рідним захисника та розповіли про робочі моменти з Олександром.

"Саня, вибач, рідний. Ти назавжди в наших серцях ...", — Написала вона.

Воїн загинув 22 листопада у боях неподалік Куп’янська Харківської області. На фронт Олександр потрапив у квітні 2023 року, коли його призвали на службу. Навчався на мінометника, а вже у вересні, у першому бою на Донбасі, отримав поранення. Але після реабілітації він не схотів залишатися вдома і знову повернувся на фронт.

"З Олександром працював буквально з перших днів його роботи оператором. Йому тоді було 20. Веселий, щирий, швидко всьому навчався. Бували з ним у відрядженнях, у полях, на заводах... Не пам’ятаю як журналіст, щоб він колись підвів мене як оператор. Не хочеться вірити, що його немає з нами. Він назавжди залишиться веселим та добрим другом”, — згадує Олександра кореспондент Федір Бондар.

Олександр працював телеоператором із 2005 року. Спочатку у Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії, а потім перейшов на "Суспільне. Миколаїв", де пропрацював до 2019 року.

Колеги тепло відгукуються про Олександра та кажуть, що він завжди був готовий підказати та навчити. Він мав активну проукраїнську позицію, він був справжнім патріотом, кажуть друзі. У Фейсбуку миколаївська журналістська спільнота також висловила свої співчуття сім’ї загиблого колеги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, 21 липня поточного року на фронті загинув ще один телеоператор "Суспільного" Костянтин Гнітецький.